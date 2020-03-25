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رياضة

ميسي يتبرع بـ مليون يورو لمكافحة مرض كورونا حول العالم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

تبرع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، بمبلغ مالي ضخم من أجل دعم المستشفيات في مكافحة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد والمنتشر حول العالم، حيث وجه جزء من المبلغ إلى أسبانيا و الأرجنتين. 

ووجه الحساب الرسمي لمستشفى "Clínic de Barcelona" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الشكر إلى ميسي بعد دعم المستشفى بمبلغ مالي كبير لمكافحة الوباء الذي يهدد الكوكب.

انقلبت الموازين والخطط في جميع أنحاء العالم ودب الذعر بين الأندية الكبار واللاعبين بسبب تفشي فيروس لعين يدعى كورونا، الذي أصاب العديد من اللاعبين ورؤساء الاندية الكبرى. 

وقررت الدوريات الكبرى والاتحادات العربية والإفريقية والأوروبية توقف وتعليق وإلغاء بعض المسابقات، حرصاََ على سلامة اللاعبين والجماهير.

وأصيب العديد من الرياضيين واللاعبين حول مستوى العالم بفيروس كورونا الأمر الذي أدى إلى سيطرة حالة من الهلع داخل الأوساط الرياضية المحلية والعالمية.
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