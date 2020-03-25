محرك تيربو خارق من أستون مارتن.. فيديو وصور

أصدرت شركة أستون مارتن لصناعة السيارات الرياضية الباهظة الثمن، محركا جديدا؛ لاستخدامه فى سيارتها الخارقة بعد تطوير محرك V6 سعة 3 لتر وتزويده بالتيربو.





ونشرت استون مارتين ، أول فيديو ومجموعة صور لمحركها الجديد الذي يحمل الاسم الرمزي TM01، وسيتم إطلاق المحرك مع سيارة فالهالا الخارقة في عام 2022، وسيتم استخدامه أيضًا في العديد من موديلات أستون مارتن الأخرى في المستقبل.





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ويتميز المحرك بتصميم "Hot V" الذي يسمح له بتوفير طاقة جيدة، ودعم كهربائي، كما يحافظ على وزنه أقل من 200 كجم، وسيحتوي أيضا على نظام "الحوض الجاف" في فالهالا، إلى جانب نظام توليد القوة الهجين، والجدير بالذكر أنه تم تصميمه أيضًا لتلبية متطلبات الانبعاثات المستقبلية لـ Euro 7.





و قال يورج روس، كبير مهندسي أستون مارتن لمجموعة توليد القوة خلال تصريحات صحفية له "لقد كان هذا المشروع تحديًا كبيرًا منذ البداية، ولقد كان تكريم فريق العمل على تقديم ما سيكون القوة المستقبلية لأستون مارتن، ومنذ البداية، كانت لدينا حرية الاستكشاف والابتكار بطريقة لم نتمكن من القيام بها منذ وقت طويل جدًا، والأهم من ذلك، أردنا إنشاء شيء يتناسب مع لوحة TM01 وخلق شيء سيثير اعجاب مهندسنا الرائد، تاديك ماريك".

وتستهدف الشركة فى محركها الجديد قوة 1000 حصان، سيكون ناقل الحركة المستخدم هو مزدوج القابض المستوحى من F1 ذو 8 سرعات، وتتوقع أستون مارتن أن تتسارع سيارتها من 0 إلى 100 كلم/سا في 2.5 ثانية، وتتجاوز سرعتها القصوى إلى 354 كلم/ساعة.





والجديد بالذكر أن أول محرك مصمم داخليًا من أستون مارتن كان عام 1968 .