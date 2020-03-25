إسرائيل تعلن خامس حالة وفاة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 2030

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق الثلاثاء، تسجيل إسرائيل ثلاث حالات وفاة بسبب فيروس كورونا آخرها لمريض يبلغ من العمر 87 عاما فى مستشفى هداسا.





وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 1656 بينهم 29 في حالة خطيرة.





وكان وزير الداخلية الإسرائيلي جلعاد إردان أعلن، الاثنين الماضى، أن الحكومة الإسرائيلية ستقرر قريبًا فرض حظر التجول في تل أبيب بعد تفشى فيروس كورونا الجديد.





وأضاف إردان في تصريحات صحفية نقلتها هيئة الإذاعة والبث التليفزيوني في إسرائيل قائلا: لقد أكدنا سابقنا أن وصول الحالة الـ1000 سيتبعه قرارات جديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية ".





وتابع أنه سيتم اليوم فحص الإجراءات الأخيرة، وفي حال عدم كفايتها سيتم فرض حظر التجول لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أنه سيتم تقسيم إسرائيل إلى مربعات، وتكليف الشرطة والجيش بفحص المتواجدين في الخارج، مشددًا في الوقت نفسه على عدم وجود بديل لحظر التجوال.