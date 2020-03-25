الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 195 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 4 حالات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.





ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا، إن الحالات الأربع هي حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي لمواطن كويتي وحالتان لمقيمين وهما تحت التقصي الوبائي (إحدى الحالتين من الجنسية الفلبينية والثانية من الجنسية الصومالية) وجار تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.





وأضاف السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية والطبية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 43.





وذكر أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ ست حالات موزعة على حالتين حرجتين وأربع مستقرة أما مراكز الحجر الصحي فوصل العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي فيها إلى 717 شخصا بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.





وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن اليوم، الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.



