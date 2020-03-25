AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 10:39 ص
الكويت تعلن ارتفاع
الكويت تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 195 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 4 حالات جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقا لصحيفة "القبس" الكويتية، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا، إن الحالات الأربع هي حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي لمواطن كويتي وحالتان لمقيمين وهما تحت التقصي الوبائي (إحدى الحالتين من الجنسية الفلبينية والثانية من الجنسية الصومالية) وجار تتبع المخالطين وأخذ التاريخ الوبائي بشكل مفصل أكثر.

وأضاف السند أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الصحية والطبية أصبح 152 بعد أن ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 43.

وذكر أن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ ست حالات موزعة على حالتين حرجتين وأربع مستقرة أما مراكز الحجر الصحي فوصل العدد الإجمالي لمن أنهوا فترة الحجر الصحي فيها إلى 717 شخصا بعد إتمام المدة المحددة لذلك والقيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات المخبرية من الفيروس.

وكان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قد أعلن اليوم، الأربعاء، شفاء 4 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 43 حالة، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

 وأشار الصباح أنه من المقرر أن يتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 112 حالة

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في مصابي كورونا.. وجميعهم من هذا البلد

الكويت: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 148 حالة

الكويت تسجل ارتفاعا جديدا في عدد إصابات كورونا

الكويت تسجل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حولت الانتقادات لإشادات واسعة.. كيف أظهر كورونا نجاح الحكومة الكويتية فى التعامل مع الأزمة

ترشيحاتنا

ابتلاء من الله.. تركي آل الشيخ يتحدث عن مرضه

ابدأ فى فعلها فورا.. نصائح للرجال للقضاء على الملل أثناء العزل المنزلي

حقيقة انتشار كورونا في جدة بسبب حلاق تركي

دعاء الرسول الذي لا يرد.. 9 كلمات احرص عليها يوميًا لتحقيق ما تتمني

عماد متعب كشف تطورات حالته الصحية.. تفاصيل

موجود منذ سنوات.. اكتشاف لقاح يقضي على كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جهة أمريكية كبرى تعلن أول لقاح لفيروس كورونا.. صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل

اكتشاف إصابة رضيع عمره عام بـ كورونا.. ووالداه يوجهان هذه النصيحة