في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح

أقدم لصان على سرقة أكثر من 500 لفافة من ورق التواليت بعد اقتحام سلسلة من المحلات التجارية في مدينة "سيدني" الأسترالية تحت تهديد السلاح، وتقوم الشرطة حاليًا بالبحث عنهما؛ وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي أدت فيه أزمة تفشي فيروس "كورونا" عالميًا إلى الإقبال الكثيف للمواطنين على المحلات التجارية في أنحاء أستراليا وغيرها من الدول من أجل شراء وتخزين السلع والمستلزمات الأساسية، وخاصة ورق التواليت.





وأفادت الشرطة بأن اللصين استهدفا أربعة متاجر في ضواحي المدينة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها حول الواقعة أن اللصين اقتحما مناطق التخزين الخاصة بمحلات تجارية في ضاحيتي "جرانفيل" و"أوبورن"، وسرقا كميات كبيرة من ورق التواليت.





ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث اقتحما كذلك متاجر في مناطق أخرى بالمدينة الأسترالية، لكنهما اضطرا للفرار خاليا الوفاض.





وأشار التقرير إلى أن أحدهما قام بتهديد موظف بأحد المحلات التجارية المستهدفة بـ"سكين"؛ وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في الواقعة، وكشفت عن لقطات مصورة للصين في محاولة للتوصل إليهما.



