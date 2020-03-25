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منوعات

في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح

الأربعاء 25/مارس/2020 - 12:27 م
عصابة تسرق ورق التواليت
عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر تحت تهديد السلاح
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هدير علاء
أقدم لصان على سرقة أكثر من 500 لفافة من ورق التواليت بعد اقتحام سلسلة من المحلات التجارية في مدينة "سيدني" الأسترالية تحت تهديد السلاح، وتقوم الشرطة حاليًا بالبحث عنهما؛ وتأتي هذه الواقعة في الوقت الذي أدت فيه أزمة تفشي فيروس "كورونا" عالميًا إلى الإقبال الكثيف للمواطنين على المحلات التجارية في أنحاء أستراليا وغيرها من الدول من أجل شراء وتخزين السلع والمستلزمات الأساسية، وخاصة ورق التواليت.

وأفادت الشرطة بأن اللصين استهدفا أربعة متاجر في ضواحي المدينة في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها حول الواقعة أن اللصين اقتحما مناطق التخزين الخاصة بمحلات تجارية في ضاحيتي "جرانفيل" و"أوبورن"، وسرقا كميات كبيرة من ورق التواليت.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث اقتحما كذلك متاجر في مناطق أخرى بالمدينة الأسترالية، لكنهما اضطرا للفرار خاليا الوفاض.

وأشار التقرير إلى أن أحدهما قام بتهديد موظف بأحد المحلات التجارية المستهدفة بـ"سكين"؛ وتقوم الشرطة حاليًا بالتحقيق في الواقعة، وكشفت عن لقطات مصورة للصين في محاولة للتوصل إليهما.

وأكد التقرير أن عمليات السرقة جاءت بعد أسابيع من نقص ورق التواليت بالمتاجر إثر إقبال المواطنين الكثيف على شرائها وتخزينها بسبب حالة الذعر الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، وهو ما أدى إلى حدوث مشادات عنيفة ونزاعات بين الزبائن على ورق التواليت في متاجر عدة، الأمر الذي اضطر بعض تلك المتاجر إلى فرض قيود على الشراء، وعدم السماح للزبائن سوى بشراء عبوة واحدة لكل شخص.
في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح
في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح
في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح
في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح
في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح
في ظل أزمة كورونا.. عصابة تسرق "ورق التواليت" من المتاجر بأستراليا تحت تهديد السلاح
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