وزيرة الهجرة: تعامل الدولة بشفافية مع فيروس كورونا طمأن نفوس المصريين.. فيديو









وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن القيادة السياسية أكدت أنها تضع صحة المواطنين نصب أعينها ولا تهتم بأى شئ، مؤكدة ان الازمة ستنتهى عاجلًا أم آجلًا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وضعت استيراتيجية للكشف على المواطنين العائدين من الخارج وللتأكد من خلوهم من فيروس كورونا للمستجد، كوفيد -19.





وتابعت أن التحليل يبين فورًا درجة حرارة المواطن، كما أن تحليل الدم يكشف إذا كان المواطن يحمل الفيروس أم لا، مضيفة أن هناك مناشدات كثيرة للمصريين بالخارج لمساعدة دولتهم فى تلك الأزمة، وضرورة التبرع فى صندوق تحيا مصر الخاص بفيروس كورونا ومساندة المتضررين منه.





وأوضحت أن هناك مصريين يتبرعون دون رغبة منهم فى التعرف على أسمائهم أو إبدائها، مؤكدة أنها وافقت على قبول تحدى الخير واختارت الفيوم والغربية للتكفل بـ100 أسرة.

قالت وزيرة الهجرة، الدكتور نبيلة مكرم، إن الرسائل الواضحة والشفافية التى تتعامل بها الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، أرسل رسائل طمأنينة فى نفوس المصريين وهى أن وطنهم بجانبهم ولن يتخلى عنهم، لافتة إلى أن مبادرة خليك فى بيتك التى أطلقتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على المصريين وصحتهم.