AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة الهجرة: تعامل الدولة بشفافية مع فيروس كورونا طمأن نفوس المصريين.. فيديو

الأربعاء 25/مارس/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت وزيرة الهجرة، الدكتور نبيلة مكرم، إن الرسائل الواضحة والشفافية التى تتعامل بها الدولة المصرية مع أزمة فيروس كورونا المستجد، كوفيد- 19، أرسل رسائل طمأنينة فى نفوس المصريين وهى أن وطنهم بجانبهم ولن يتخلى عنهم، لافتة إلى أن مبادرة خليك فى بيتك التى أطلقتها الحكومة المصرية تهدف للحفاظ على المصريين وصحتهم.


وأضافت وزيرة الهجرة، خلال لقاء خاص ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن القيادة السياسية أكدت أنها تضع صحة المواطنين نصب أعينها ولا تهتم بأى شئ، مؤكدة ان الازمة ستنتهى عاجلًا أم آجلًا، مشيرة إلى أن وزارة الصحة وضعت استيراتيجية للكشف على المواطنين العائدين من الخارج وللتأكد من خلوهم من فيروس كورونا للمستجد، كوفيد -19.

وتابعت أن التحليل يبين فورًا درجة حرارة المواطن، كما أن تحليل الدم يكشف إذا كان المواطن يحمل الفيروس أم لا، مضيفة أن هناك مناشدات كثيرة للمصريين بالخارج لمساعدة دولتهم فى تلك الأزمة، وضرورة التبرع فى صندوق تحيا مصر الخاص بفيروس كورونا ومساندة المتضررين منه.

وأوضحت أن هناك مصريين يتبرعون دون رغبة منهم فى التعرف على أسمائهم أو إبدائها، مؤكدة أنها وافقت على قبول تحدى الخير واختارت الفيوم والغربية للتكفل بـ100 أسرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحركة الوطنية: الدولة المصرية نجحت باقتدار في مواجهة فيروس كورونا

رواد السوشيال يطلقون هاشتاج #خليك_في_البيت للحد من انتشار كورونا

لسلامتك وسلامة أولادك.. منال سلامة تناشد متابعيها بالبقاء في المنزل.. شاهد

خليك في بيتك.. مؤمن زكريا يطالب متابعيه بالبقاء في المنزل.. شاهد

شاب مصري بالخارج يشارك في "تحدي الخير" ويتبرع بـ 100 ألف دولار

خليك في بيتك.. أحمد فتحي يطالب متابعيه بالبقاء في المنزل.. شاهد

ترشيحاتنا

دعاء الرسول الذي لا يرد.. 9 كلمات احرص عليها يوميًا لتحقيق ما تتمني

وفاة وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر

اركب في دقيقتين في حظر التجول.. مترو الأنفاق: آخر مترو هيكون 6 مساء..فيديو

موجود منذ سنوات.. اكتشاف لقاح يقضي على كورونا

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

#اكل صيني يتصدر تويتر.. واستياء بسبب فيديو الفأر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول لقاح لفيروس كورونا.. جهة أمريكية تعلن اكتشافه.. صور

مسنة بريطانية تصاب بـ كورونا بعد دخولها مستشفى لإجراء عملية روتينية.. تفاصيل

اكتشاف إصابة رضيع عمره عام بـ كورونا.. ووالداه يوجهان هذه النصيحة