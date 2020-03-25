دعاء من تأخر في الذرية.. نصيحة أمين الفتوى لسيدة تشكو من تأخر الإنجاب





ورد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء قائلا: ان دعاء سيدنا زكريا في سورة مريم : " ربي لا تزرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبا له يحيى واصلحنا له زوجه " .





وأضاف شلبي في فيديو مسجل على صفحة دار الإفتاء قائلا: يجوز لك الدعاء بأي صيغه اخرى ولكن يجب ان يكون لديك قناعة بأن الله سيستجيب لك لأن اليقين بالاستجابة شرط من شروط استجابة الدعاء .





واوضح شلبي أن هناك دعاء في سورة آل عمران يقول :( ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ) لافتا الى ضرورة البدء بالصلاة على النبي قبل الدعاء والختام بالصلاة على النبي ايضا .







«دعاء» يساعد على الإنجاب





طالبت متصلة تدعى «نادية» الشيخ محمد توفيق الداعية الإسلامي، بالدعاء لابنها بأن ينجب الذرية الصالحة، وأن يرزقه الله تعالى مولودًا من زوجته.

ودعا «توفيق» خلال تقديمه برنامج «فتاوى»، وطالب المشاهدين، بالتأمين خلف الدعاء، قائلًا: «اللهم لا تذره فردًا واجعل له ما ليس عندك يارب العالمين لنفسك الذرية والولد».

يشار إلى أن سيدنا زكريا -عليه السلام- رفع الشكوى إلى الله تعالى، لعدم إنجابه، كما ورد في قول الله تعالى: «وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ»، أي رب لا تذرني فردًا وحيدًا عقيمًا لا ذرية لي ينقطع أثري من بعدي في ولدي، وربه يسمع ويرى وهو الرحيم سبحانه وتعالى، يبتلي عباده ليلجؤوا إليه فيكشف ما بهم، «فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ».





دعاء لمن حرم الانجاب

ورد سؤال للدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائلة تقول "هل هناك دعاء يقال للإنجاب ولرزق الولد".









وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، بأن هناك آية في القرآن نصحنا بها السلف الصالح يقولها كل من حرم الولد وهي " رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ".

وتابع: "الإكثار من ذكر هذه الآية لكل من حُرم الولد وتقال على سبيل الدعاء، إضافة إلى كثرة الاستغفار، وكثرة الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بشكل كبير".

أرسلت سيدة سؤال الى دار الافتاء عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك ، تقول فيه : " تأخرت في الانجاب فهل من دعاء يعجل بذلك "؟ .