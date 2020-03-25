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رياضة

حمادة المصري يعلق على فكرة إلغاء الدوري الممتاز

الأربعاء 25/مارس/2020 - 01:47 م
صدى البلد
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يسري غازى
علق حمادة المصرى عضو اتحاد الكرة السابق على فكرة إلغاء الدورى الممتاز خلال الموسم الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.


قال حماده المصري في تصريحات خاصة لصدى البلد.. أطالب المسؤولين عن الرياضة فى مصر ضرورة التاني وعدم التسرع فى إصدار قرار بإلغاء الدورى الممتاز خلال الموسم الجاري.

ناشد نجم النادى الأهلى السابق المسؤولين عن الرياضة فى مصر بضرورة   الانتظار لما سوف تسفر عنه الأحداث بشأن انتشار فيروس كورونا وان اقتضت الضرورة تعليق النشاط الرياضى لفترة أخرى دون التطرق إلى فكرة الالغاء.

أشار. على ضرورة وضع المسؤولين عن الرياضة واللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة فكرة إلغاء المسابقة المحلية فى آخر أجندة اولوياتهم نظرا لما سوف تسفر عنه تلك الخطوة من تأثير على مداخيل عناصر المنظومة الرياضية والخسائر المالية.

يذكر أن اتحاد الكرة أعلن عن مد تعليق منافسات الدورى الممتاز لمدة 15 يوما من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
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