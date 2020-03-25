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حوادث

الحكومة تبدأ غلق المحال التجارية والحرفية من اليوم لمواجهة كورونا

الأربعاء 25/مارس/2020 - 02:51 م
صدى البلد
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صدى البلد
تبدأ الأجهزة التنفيذية اليوم الأربعاء تنفيذ القرارات الحكومية التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس، وكلفهم بتنفيذها بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.

وتضمنت القرارات إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية"، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، وذلك خلال أيام الأسبوع فيما عدا يومي الجمعة والسبت، فيكون الغلق على مدار الأربع والعشرين ساعة، ولا يسري ذلك على المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه حرصًا على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر، وكذا تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضًا بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.
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