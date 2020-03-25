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رياضة

رابطة المحترفين الإماراتية تضع خطة لاستكمال دوري الخليج العربي

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:40 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وضعت رابطة المحترفين الإماراتية، خطة من أجل استكمال منافسات دوري الخليج العربي"الدوري الإماراتي لكرة القدم"، والذي تم إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأشارت صحيفة الإتحاد الإماراتية إلى أن رابطة المحترفين تناقش خيارات عودة الدوري في حال استئناف النشاط الرياضي، واقترحت الأسبوع الأول من مايو المقبل أو منتصف الشهر نفسه لعودة المباريات على أن ينتهي الموسم في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة بعض الأندية التي تصارع على الهبوط طالبت بإلغاء الموسم بينما رفضت الأندية الأخرى المقترح ما لم يكن من الجهات المعنية بسبب فيروس كورونا.

يذكر أنه قد تم تأجيل الدوري الإماراتي لمدة 4 أسابيع بسبب تفشي فيروس كورونا.
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