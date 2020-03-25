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ثقافة

عشان نواجه كورونا من البيت.. مسرحية قهوة سادة وباليه الليلة الكبيرة لأول مرة مجانًا للجمهور

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:51 م
مسرحية قهوة سادة
مسرحية قهوة سادة
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طارق موسى

 يبث فى تمام  التاسعة مساء اليوم الأربعاء 25 مارس على قناة وزارة الثقافة بيوتيوب باليه الليلة الكبيرة لفرقة باليه أوبرا القاهرة من إخراج الراحل الدكتور عبد المنعم كامل يليه مسرحية قهوة سادة من إخراج خالد جلال .


يأتى ذلك ضمن عروض المبادرة الاليكترونية خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك والتى أطلقتها الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فى إطار الجهود المبذولة للمساهمة فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.


باليه الليلة الكبيرة الحان الموسيقار الكبير سيد مكاوى والكلمات لصلاح جاهين وعُرض لأول مرة في الستينات من القرن الماضى على مسرح العرائس بالقاهرة وقام الدكتور عبد المنعم كامل بتحويله إلى باليه بعد إعادة صياغة ألحانه على يد الموسيقار جمال سلامة حيث تحررت العرائس من خيوطها لتنطلق في عرض حر مع الحفاظ على نفس الفكرة القديمة التي تدور حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية وحقق نجاحًا كبيرًا عند تقديمه في شكله الجديد.


أما مسرحية قهوة سادة تضم لوحات تمثيلية متصلة منفصلة تتناول فى رؤية بانورامية عدد من القضايا التى تواجه المجتمع وتوجه الدعوة  إلى إعادة إعلاء القيم الإنسانية النبيلة والمبادئ السامية وبطولة مجموعة من النجوم منهم محمد فراج ، هشام اسماعيل ، محمد ممدوح ، عمرو عبد العزيز ، أمير صلاح الدين ، حسام داغر ، مريم السكري ، رباب ناجي ، شيماء عبد القادر ، محمد نشأت ، عمرو رجب ، اميرة عبد الرحمن ، جيهان أنور وغيرهم .


قهوة سادة قدمت لأول مرة عام 2008 وحصلت علي جائزة أفضل إخراج في مهرجان المسرح التجريبي كما فازت بأفضل عمل جماعي في المهرجان القومي للمسرح لنفس العام وحققت شهرة واسعة داخل مصر وخارجها كما عرضت في عدة دول عربية منها تونس والجزائر والإمارات . 


الموقع الرسمى لوزارة الثقافة على شبكة الإنترنت www.moc.gov.eg 

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