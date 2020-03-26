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محافظات

مقاتلات مصريات ضد الكورونا.. القصة الكاملة لـ تطوع 8 ممرضات ببنى سويف

الخميس 26/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
كشف الدكتور محمد يوسف وكيل صحة بني سويف عن قيام 8 ممرضات من طاقم التمريض بمستشفى الصدر بمدينة بني سويف بالتبرع بكامل وقتهن والتفرغ الكامل للعمل علي مدار 24 ساعة داخل المستشفى لخدمة مشتبهي الإصابة بكورونا.

وأضاف يوسف ان مستشفى الصدر على رأس المستشفيات المخصصة للحجر الصحي.

وأشار "يوسف"  إلى أن اللفتة الإنسانية التي قامت بها الممرضات انما تنم عن المعدن الأصيل للمرأة المصرية وأن المستشفى خصصت قاعة الاجتماعات بها لم بيتن وما يزيد عليهن من متبرعات بـ الطاقم التمريضي.

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واكدت م ح ل إحدى المتبرعات بالعمل علي مدار اليوم قررنا مصربات انا وزميلاتي عقب خطاب الرئيس في أعياد المرأة المصرية أن نعمل حاجة لبلدنا وان هذا الوقت المناسب لخدمة البلد وقررنا المكوث في مستشفى الصدر علي مدار الساعة لخدمة المشتبه في اصابتهم بالكروونا لحين ورود التحاليل من المعامل المركزية خاصة وان معظمهم كبار سن ويحتاجون للرعاية.
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