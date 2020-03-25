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حوادث

لا تهاون مع المخالفين.. دوريات أمنية تجوب شوارع الجيزة مع بدء حظر التجوال

الأربعاء 25/مارس/2020 - 07:45 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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ندى حمودة-أحمد مهدي
بدأ سريان قرار حظر التجوال تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في ظل اجراءات منع تفشي فيروس كورونا وزيادة حالات الاصابات به. 

وكشفت مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة أنه منذ الساعة الخامسة تجولت دوريات أمنية للتاكد من اغلاق كافة المحلات.

وبدأ حظر التجوال في الساعة السابعة مساء ويستمر حتي السادسة من صباح اليوم التالي.



وأشارت المصادر إلي أن الإجراءات كان تم العمل بها منذ صدور قرار الحظر الجزئي للمحلات والمقاهي والمطاعم حيث كانت تجوب دوريات أمنية بكافة دوائر أقسام الشرطة علي مستوى المحافظة لتنفيذ القرار والتأكد من التزام كافة اصحاب المحلات به وهو ما سيتم استكمال العمل به يزيد عليه فقط منع تجول المواطنين في الشارع.

وشرحت المصادر أنه لا تهاون في تنفيذ حظر التجوال حفاظا علي حياة المواطنين حيث سيتم القاء القبض علي المخالفين للقرار وتحرير محضر لهم لتطبيق الغرامة.

ويتولي كل رئيس قطاع توجيه رؤساء المباحث التابعون له بالانتشار في المناطق المختلفة للتأكد من تنفيذ القرار فيما تتولي دوريات من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزة تنفيذ القرار أعلى الطربق الدائري والميادين الهامة والشوارع الرئيسية.
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