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محافظات

الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد

الأربعاء 25/مارس/2020 - 09:18 م
الشوارع خالية
الشوارع خالية
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شاذلى عبد الفتاح
شهدت محافظة أسوان حالة من الاستقرار والالتزام خلال  الساعات الأولى من تطبيق وتنفيذ قرار حظر التجوال على مستوى المحافظات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

فقد شهدت كافة الشوارع والميادين والمناطق والأسواق إلتزام كامل بحظر التجوال لتفادى وانتشار عدوى فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أجرى صباح اليوم، عددًا من الاتصالات التليفونية، بالمحافظين، للاطمئنان على توافر السلع الغذائية، والادوية المختلفة للمواطنين، ووجود مخزون احتياطي كاف في هذه الفترة.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومسئولي الأمن لتطبيق قرارات الحظر التي تم إصدارها بالأمس، وغيرها من القرارات بحسم، مع تطبيق عقوبة المخالفة لمن يثبت مخالفتهم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه حرصًا على توافر السلع والمنتجات الغذائية والخضراوات، وكذا الأدوية والمستلزمات الطبية، فقد تم استثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية من قرارات الحظر. 

وكذا تم السماح لمصانع الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية بالعمل طوال اليوم، والسماح أيضًا بمرور مركبات العاملين بها في الورديات المختلفة، وكذا مرور مركبات نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد البترولية والغذائية، وكذا الحاصلات الزراعية والخضر والفاكهة، وما يماثلها.

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الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
الكل ملتزم.. حظر تجول كامل بشوارع وميادين أسوان.. شاهد
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