التزام أهالي سوهاج بحظر التجول وغلق المحلات

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج التزام المواطنين بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة بـ 11 مركز و 3 أحياء بقرار حظر التجوال الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء، والذي بدأ في الساعة السابعة من مساء اليوم.





وقال محافظ سوهاج أنه تم إذاعة قرار الحظر من خلال الإذاعات المحلية بمراكز ومدن وقري المحافظة؛ لتذكير المواطنين بالقرار، والذي لاقى استجابة كبيرة مساء اليوم من أهالي وابناء المحافظة، معربا عن تقديره لاستجابة المواطنين وأنهم على قدر المسئولية، داعيا المولي عز وجل أن يرفع البلاء وأن يحفظ مصرنا الغالي شعبا وجيشا وقائدا، وأن يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار.





والجدير بالذكر أن قرارات رئيس مجلس الوزراء تضمنت أنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2020، يُحظر على المواطنين، بكل أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.



