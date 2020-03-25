بعد التكدس فى المحطات.. المترو: زيادة أعداد القطارات قبل ميعاد الحظر.. فيديو

علق أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم هيئة مترو الأنفاق، على تكدس المواطنين في قطارات مترو الأنفاق قبل ميعاد الحظر التجوال بدقائق.





وقال أحمد عبدالهادي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الفيديوهات و الصور التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم تذكرنا بأول أيام رمضان.





وتابع :نريد من المواطنين أن يخرجوا من أعمالهم قبل فترة من الحظر حتى لا يحدث تكدس مثل ما حدث اليوم فى جميع خطوت المترو.





وكشف، أن وزير النقل المهندس كامل الوزير أصدر قراراته بزيادة أعداد القطارات قبل ميعاد الحظر في كل تجاه بمعنى سيكون هناك 3 قطارات بدلا من قطار واحد.





ولفت إلى أن العاملين في مرفق مترو الأنفاق يبذلون جهدا كبيرا و يعملون كخلايا نحل، لافتًا إلى أن بعض الموظفين ينامون في المرفق لكي يعملون مع المواطنين 6 صباحا.

و عرض الإعلامى تامر أمين، مقطع فيديو من داخل مترو الأنفاق قبل فرض حظر التجوال بدقائق.

وقال تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار،: بالقانون معلكش حاجة تركب المترو قبل الغلق بـ دقائق لكن الخطر عليك كل حاجة، الناس كانت النهارده موت فى عربات المترو".

واضاف تامر أمين : " شوف النباهة.. الكمامة على الفم و الكل راكب على بعضه علبة سردين.. يا جماعة الكمامة لا يرتديها إلا المصاب".

واشار تامر أمين إلى أن الإصابة بكورونا تأتي باللمس وليس بالشم، ياريت تكون فاهم مش زحمة وتبقى لابس الكمامة.

وأبدى الإعلامى تامر أمين ذهولا وصدمة أثناء مشاهدته فيديو قبل حظر التجوال، وقيام بعض المواطنين بالتصوير سيلفي.



