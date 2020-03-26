مستقبل وطن يواصل إطلاق فرق التعقيم لمواجهة كورونا بمحافظة أسيوط

واصل حزب مستقبل وطن، إطلاق فرق التعقيم والتطهير، بمحافظة أسيوط، برعاية النائب ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة، حيث قامت أمانة ثان أسيوط، برئاسة المهندس مجدى عبد الرحيم سليم، وبحضور النائب ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط، والمهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، وبالتنسيق مع حي شرق أسيوط، بحملة لتطهير شوارع حي شرق، لمجابهة خطر فيروس كورنا المستجد " كوفيد -19 ".

جاء ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من دوره المجتمعى، كون حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بكافة المحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

وتفقد المهندس عمرو بدرى نائب محافظ أسيوط، عملية التطهير التى تقوم بها فرق شباب حزب مستقبل وطن، حيث بدأت فرق التعقيم، بالتنسيق مع أيمن محروس رئيس حي شرق، والمهندس حنا فايز نائب رئيس الحي، بتجهيز المعدات، وتزويدها بالمواد المطهرة، طبقا للنسب القياسية، فى ضوء تعليمات وزارة الصحة والسكان، و التجهز بكافة سبل الوقاية الشخصية لأفراد الحملة، لتنطلق من أمام نادي أسيوط الرياضي، مقسمين على ثلاثة مجموعات عمل، لتغطى كافة شوارع حي شرق أسيوط، كما تم تطهير الكوبري العلوي الجديد، و مناطق الوليدية و الحقوقيين، و مساكن الأزهر، ومحيط سجن أسيوط العمومي، وسور جامعة الأزهر حتى كوبري فيصل، فضلا عن تطهير محور نفق السلام، و محيط مستشفى الشرطة، وكورنيش الترعة الإبراهيمية، و شارع الجمهورية، وشارع الثورة، و محيط ديوان محافظة أسيوط.





كما قامت فرق التعقيم والتطهير، بتوزيع كميات من المواد المطهرة، و أدوات الوقاية الشخصية، من الكمامات والقفازات الطبية على المواطنين بحي شرق، وعلى كل من يتطلب عملهم التواجد بالشوارع، وذلك بالتزامن مع القيام بحملة توعية للمواطنين المتواجدين، فى محيط عملية التطهير، بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه.







واستكمالا لحملات تعقيم وتطهير المنشآت العامة والخاصة، بمحافظة أسيوط، قامت أمانة ذوى الإعاقة بأسيوط، برئاسة النائبة سهير الحادى، وبمشاركة، أحمد الصاوى أمين مساعد الأمانة، بأعمال تعقيم وتطهير لمدارس الأمل للصم والبكم، بمختلف مراحلها بمدينة أسيوط.







وفي أمانة الحزب بمركز الفتح، بإشراف محمد مصطفى بكرى أمين الحزب بالمركز، استهدفت فرق التعقيم، كافة المؤسسات الحكومية والشرطية وأحياء المركز، على أن تستمر عملية التعقيم لمدة خمسة أيام متتالية، مع مراعاة اشتراطات الوقاية لكافة الأفراد المشاركين في عمليات التطهير.





وفي نفس السياق، قامت أمانة الحزب بمركز الغنايم، برئاسة إيهاب محمد فوزي أمين الحزب بمركز الغنايم، بحملة تعقيم وتطهير للشوارع العامة والفرعية، وكذلك دور العبادة، والمدارس، والمحلات التجارية، كما تم تطهير وتعقيم، الوحدات المحلية والصحية، والخدمية، بقرى العزايزة والعامري، وتعقيم وتطهير المنشآت الخدمية بعزبة فراج بالدويك، وعقب انتهاء عمليات التطهير، تم توزيع مطبوعات وملصقات توعوية على المواطنين لكيفية الوقاية من كورونا.





الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، .للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.







وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.