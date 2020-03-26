مبادرة لشباب حدائق الأهرام.. توفير السلع الغذائية والأدوية للفقراء ..فيديو

قال عاصم السيد، صاحب مبادرة دعم المحتاجين بـ حدايق الاهرام ، إننا لا نستقبل التبرعات نقودًا فقط بل سلع غذائية أيضًا، لافتا إلى أننا نحاول على قدر الإمكان مساعدة "أصحاب اليومية".





وأضاف عاصم السيد، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أننا نعمل بجميع أنحاء الجمهورية منذ 4 أيام فقط، مؤكدا أننا استطعنا الوصول إلى متبرعين.





وأشار صاحب مبادرة دعم المحتاجين بـ حدايق الاهرام ، إلى أننا رصدنا حالات كثيرة فى المجتمع تحتاج إلى مساعدة مادية، لافتا إلى أننا نسعى جاهدين فى إيجاد تمويل لكل محتاج.





وتابع صاحب المبادرة، أننا نسعى لتوفير حياة كريمه للفقراء، مشيرا إلى أن التبرعات عبارة عن نقود وسلع غذائية وأدوية.





وأكد أننا نحتاج إلى شباب يتبرعون بمجهودهم، قائلًا "أنا براهن على شعب مصر وشباب مصر واى بنى ادم جدع " .