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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة استفزازات غربية خلال انتخابات مجلس الدوما

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة استفزازات غربية خلال انتخابات مجلس الدوما
الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمواجهة استفزازات غربية خلال انتخابات مجلس الدوما
أ ش أ

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا مستعدة للتصدي لأي استفزازات غربية «ملتوية» بالتزامن مع الانتخابات المقبلة لمجلس الدوما، الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي.

وأضافت زاخاروفا، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسيين الروس يخضعون لتدريبات أكثر كثافة، في تعليق على استعداد روسيا لمواجهة استفزازات غربية محتملة خلال انتخابات مجلس الدوما.

وقالت زاخاروفا: «يجري تدريب الدبلوماسيين بصورة أكثر شمولاً. نحن مستعدون تماماً لذلك. وفي الوقت نفسه، ندرك تماماً أن الجانب الآخر يبدو مستعداً بالقدر نفسه لتنفيذ استفزازات أخرى، وربما تكون أكثر التواءً بكثير».

وتُجرى انتخابات مجلس الدوما التاسع في الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2026. ويشارك سكان مناطق دونباس ونوفوروسيا في انتخابات مجلس الدوما للمرة الأولى.

وتُجرى بالتزامن انتخابات المجالس التشريعية في 39 منطقة، إلى جانب انتخابات لاختيار قادة المناطق؛ إذ تشهد سبع مناطق انتخابات مباشرة، بينما يختار برلمان المنطقة قادة ثلاث مناطق أخرى. ومن المقرر شغل نحو 23 ألف مقعد ومنصب في المجمل.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استفزازات غربية «ملتوية» الانتخابات المقبلة لمجلس الدوما الغرفة الأدنى بالبرلمان الروسي

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