للرجال.. مرسيدس V - class تضيف لك بلاي ستيشن في سيارتها

من عادة الرجال البحث عن المتعة وقضاء وقت الفراغ بألعاب مسلية لذلك تقدم مرسيدس V-class المحولة إلى يخت على 4 عجلات ألعاب التسلية بلاي ستيشن.

ولم تقتصر المميزات على تلك الخاصية بل تمت إضافة أبواب أوتوماتيكية التي بمجرد أن تفتح سترى قاعدة مغطاة باقي أنواع المواد التي تراها عادة فيS-class مع إضافة ألياف الكربون (أي مواد أخرى تريدها) والتي لا تجدها سوى في السيارات الخارقة فائقة الفخامة.

كما تتمتع V-Class بمميزات إلكترونية في مقصورتها قابلة للتحكم عبر آيباد في صف المقاعد الثالث، إضافة إلى أنها تتضمن الإضاءة المحيطية.

وصُممت بنظام التحكم بالمقاعد، نظام التدليك، طاولات إضافية، أدراج، كاميرات أمامية وخلفية؛ كل ذلك إضافة إلى بلايستيشن 4 وتلفاز.

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ولم تنتهِ المفاجآت بعد، حيث يتوفر نظام "مرسيدس بنز كينج" والذي يسمح لك بأن تتحكم في السيارة عبر الأوامر الصوتية، ويعني ذلك أنك لست بحاجة إلى استخدام يديك لكي تأمر كلاسين V-Class بتنفيذ طلباتك.





الجدير بالذكر أن السيارة يمكن تعديلها بالكامل بحسب طلب العميل.



