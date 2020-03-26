رشا مهدي تتألق في أحدث جلسة تصوير ..شاهد

شاركت الفنانة رشا مهدي، جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، من أحدث جلساتها التصويرية.









وتألقت رشا مهدي، بمكياجها الجذاب الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها بالإضافة إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.









فيما تواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير إسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.









مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.











