أحمد صلاح حسني يمازح متابعيه بصورة مع فريق الأهلي

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، صورة قديمة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، يظهر فيها مع فريق النادي الأهلي، وقت أن كان لاعبًا بالفريق الأول.





وعلق الفنان أحمد صلاح حسني، " طلع عمر النمر من وسط الحبايب"، في إشارة منه إلى اسم الشخصية التي قدمها بمسلسله الأخير "ختم النمر".





وظهر أحمد صلاح حسني، في الصورة بصحبة لاعبي الفريق الأول للأهلي مطلع الألفينات، وبجواره على اليمين وائل جمعة، وعلى اليسار حسام غالي.





مسلسل "ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، نسرين طافش، عفاف شعيب، رشدي الشامي، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.







