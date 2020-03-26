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سيارات

احذر أن تفقد هذا الجزء من السيارة

الخميس 26/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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أماني نوار

أعلنت الهيئة الألمانية للفحص الفني لقائدي السيارات عن وجود العديد من الدراسات العالمية التي تؤكد سير الكثير من السيارات القديمة

 

وأكدت الدراسات أن هذا الفعل وصفته بالتهور وذلك نظرا لخطورة الأمر على قائد السيارة وركابها ومن حوله

 

كما حذرت الهيئة الألمانية قائدي السيارات حول العالم من السير أو فقدان أغطية صمامات العجلات الأربعة، لما تمثل من أهمية كبرى في سلامة وأمان ركاب السيارة.

 

وتعتبر هذه القطعة الصغيرة تقوم بحماية الصمامات من الاتساخ والأتربة وجزيئات الماء وتحول دون فقدان ضغط الهواء للعجلات الأربعة، وتحظى باهتمام كبير من شركات صناعة السيارات حول العالم.


وفي بعض الأحيان يتعرض غطاء صمام الإطارات إلى التلف بسبب التعرض إلى الأتربة والغبار، وهنا يجب استبداله على الفور، فقد يتسبب في تسريب الهواء مما يؤدي إلى فقدان توازن ضغط الإطارات.

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