توجيه تهمة إرهابي لشاب أمريكي بسبب كورونا.. شاهد ما فعله

نشر شاب أمريكي مقطع فيديو مثيرا للاشمئزاز عبر حسابه على تطبيق التواصل الاجتماعي "سناب شات"، أثناء لعقه منتجات النظافة في السوبرماركت.

ووجهت السلطات الأمريكية تهمة "الإرهاب" لشاب يدعى «كودي فيستر» 26 عامًا بعدما نشر مقطع فيديو يلعق فيه منتجات النظافة داخل أحد المتاجر.

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نشر الشاب الجاهل بخطورة المرض مقطع الفيديو ليسخر من فيروس كورونا الذي سبب الذعر للعالم بأكمله بعدما هاجم أكثر من ربع مليون شخص في العالم.

كان المذيع «بيرس مورجان» مقدم برنامج ITV هو أول من طالب بمعاقبة الشاب بحرمانه من الرعاية الصحية إذا أصيب بالفيروس بعدما عرض مقطع الفيديو أثناء برنامجه.