الطرب المشوي.. حكاية أكلة شرق أوسطية جمعت الدول حول مناديل الضأن

المأكولات المصرية رافد مهم من روافد الثقافة المصرية التي تعبر عن الطبيعة المزاجية للشعب المصري، وتميزه عن الشعوب الأخرى في الأطعمة التي يتميز بها المطبخ المصري، وتعتبر نموذجا حيا لتفاعل الثقافة المصرية وتأثرها بثقافات الدول الأخرى التي اختلطت بها الثقافة المصرية على مر العصور والتي كان وقوع مصر تحت وطأة الاحتلال من دول مختلفة عظيم الأثر في تنوع وتاثر الطعام المصري بها.





ولعل الطرب المشوي أحد أهم هذه النماذج، والذي يستعرض صدى البلد في سياق هذا التقرير علاقته بتأثر مصر بثقافات أخرى وتاريخ تطور الطرب وبداية دخوله للمطبخ المصري، وطريقة عمله.





انتشر الطرب المشوى في مختلف بلاد العالم وخاصة في بلاد الشرق الأوسط مثل تركيا ومصر واليونان وسوريا والأردن وقبرص ولبنان وفلسطين وأفغانستان والعراق.





والطرب المشوي هو عبارة عن لحم مفروم محشو داخل مناديل الضأن وهي عبارة عن طبقة خفيفة من الدهن الذي يتواجد داخل بطن الخروف الضانى والذي يستخدم في تغليف اللحم المفروم بمقادير معينة، وليمنح طعم الطرب المشوى المتعارف عليه والذي يعتبر أحد أنواع المشاوى المميزة التي يتميز بها المطبخ المصري، بل وأبدع فيها في الفترات الأخيرة والتي تعتبر مطلبا ومقصدا للسائحين العرب والأجانب للإستتمتاع بطعم هذا النوع من المشاوى ذو المذاق المميز وهو الطرب المشوى.





ويتكون الطرب المشوى من لحم مفروم، وملح.، فلفل، جوز الطيب، بهارات، عصير ليمونة، ملعقة سمن، منديل الخروف، حيث يتم خلط اللحم المفروم بالتوابل السابقة وتركها لمدة ساعتين لتنسجم وتقطيع مناديل الخروف لقطع متساوية وبعد ذلك يتم تصبيع كفتة اللحم بالبهارات ولفها داخل مناديل الطرب وبللها بماء البصل قبل شويها أو وضعها في صينية مدهونة بملعقة من السمن ووضعها في فرن متوسط الحرارة لمدة 45 دقيقة.

وهناك أخطاء شائعة بين السيدات قد تؤدى إلى عدم خروج الطرب المشوي بالشكل المتعارف عليه في المحلات:

أولها أن يتم مراعاة خلط الكفتة بالبهارات جيدا وتركها تنسجم مع بعضها لمدة ساعتين على الأقل قبل استخدامها ويفضل تبريدها في الثلاجة خلال هذه المدة أو مدة اطول حتى يتماسك مخلوط الكفتة ولا يتفكك مع تسويته.





ثانيًا يجب مراعاة أن يتم لف مناديل الخروف على كفتة الطرب المشوى بشكل محكم وتغليفها به حتى الأطراف، بل ويفضل غرسها من الطرفين داخل الكفتة لضمان عدم تفتحها على النار مع التسوية وهو خطأ شائع يقع به احيانا بعد المحلات المتخصصة، فيجب أن تكون قطعة منديل الطرب طويلة بشكل كافى يغلف الكفتة ويطبق عليها.





ثالثًا يجب مراعاة بل الطرب قبل تسويته بماء البصل المخلوط بالتتبيلة السابقة لضمان ترطيبة بالشكل الكافي قبل التسوية حتى لا يجف الطرب المشوى مع تسويته.





رابعًا في حالة تسوية الطرب المشودى داخل فرن البوتاجاز العادي في المنزل يراعى إشععال قطعة من الفحم وإطفائها بملعقة من السمن ووضعها داخل طبق الطرب فور تسويته وتغطيتها جيدا حتى يتشبع الطرب المشوى من الدخان الذي سيضفى عليه طعم الشوى على الفحم.