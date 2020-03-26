تعظيم الفائدة لبعض الأراضي.. تفاصيل بروتوكول التعاون بين الإنتاج الحربي والغربية

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي ومحافظة الغربية، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح المحافظة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.





وبحسب بيان، اليوم الخميس، أوضح "العصار" أن الهدف من توقيع بروتوكول التعاون هو تعظيم الفائدة الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية لبعض الأراضي التي تدخل في نطاق الحيز الجغرافي لمحافظة الغربية بهدف تطويرها بما يعود بالنفع على مواطني المحافظة، وذلك من خلال استغلال بعض الأراضي "البوريفاج، المرور القديمة، الدلنجات، قرية كتامة" لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية، عبر إنشاء فنادق خمس نجوم وجراج متعدد الطوابق ومجمع مطاعم وحدائق ومنطقة صناعية للموبيليا والأثاث وإنشاء مصنع تدوير المخلفات، وذلك من خلال شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة.





وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرص الوزارة على توجيه جميع الإمكانيات المتاحة بالشركات التابعة لصالح تنفيذ العديد من المشروعات بالمحافظة، وذلك في إطار السياسة التي تنتهجها الوزارة للمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات القطاع الخاص، لتحقيق التنمية الشاملة بالدولة، بما يخدم المواطنين ويلبي احتياجاتهم، مشيرا إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومحافظة الغربية سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في استغلال الموارد المتاحة.





من جانبه، أوضح "رحمى" أن توقيع هذا البروتوكول يعد امتدادا للتعاون المثمر القائم بين الجانبين في مختلف المجالات، مؤكدًا أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة المنوط بها إقامة وإدارة المشروعات المشتركة تمتلك خبرات صناعية وإمكانيات وخبرات تكنولوجية وبشرية وفنية تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بالمحافظة بكفاءة وطبقًا لمعايير الجودة العالمية وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.



