أورنچ مصر تتبرع بـ 5 ملايين جنيه لدعم الأسر المتضررة ماديًا من أزمة فيروس كورونا

أعلنت شركة أورنج مصر مساهمته بملبغ 5 ملايين جنيه لدعم آلاف الأسر المتضررة ماديًا من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والتي أثرت بشدة على دخولهم وحياتهم اليومية، ويأتى ذلك في إطار التعاون المستمر بين القطاع الخاص والدولة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتداعياته ودعم المواطنين المصريين وخاصة الأسر الأولى بالرعاية وهو ما رحبت به وزيرة التضامن الاجتماعي.



كما تم الاتفاق على أن تقوم شركة اورنچ ووزارة التضامن الاجتماعي بحملات إعلامية مشتركة على المنصات المختلفة سواء مرئية او من خلال شبكات التواصل الاجتماعي للتأكد من الوصول إلى المستحقين من الأسر المتضررة.



وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ستطلق عدد من المبادرات بالتعاون مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية لدعم الأسر المتضررة وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية خلال فترة الأزمة وثمنت الوزيرة على مبادرة شركة اورنچ ودعت كافة شركات القطاع الخاص لسلك ذات النهج في دعم الأسر المتضررة.



وقد صرح المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر أن الشركة تتشرف بالتعاون مع الدولة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي للوصول للمستحقين وهو جزء لا يتجزأ من دورنا نحو المجتمع المصري الذي نتشرف بخدمته كما أعرب عن تقديره للجهود الكبيرة والإجراءات الوقائية القوية التي تقوم بها الدولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا وكلنا ثقة في أن يتخطى المصريون معًا هذه المحنة.



