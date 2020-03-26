إسبانيا تعلن تمديد حالة الطوارئ بسبب كورونا.. والوفيات تتجاوز الـ 4 آلاف

أعلنت إسبانيا اليوم، الخميس ارتفا عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 4089 ؛ وذلك بعد تسجيل 655 حالة جديدة؛ كما وصل عدد الإصابات منذ ظهور الفيروس في البلاد إلى 56188 حالة.





ووفقا لوكالة "رويترز"، وافق البرلمان الإسباني صباح اليوم، الخميس، على تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة أسبوعين، مع توقع المزيد من إجراءات الحجر الصحي العام في البلاد.





وصوّت البرلمان بالموافقة على تمديد إجراءات الطوارئ، التي تشمل فرض الحجر الصحي العام، أي إلزام السكان بالبقاء في منازلهم باستثناء الخروج لشراء المستلزمات الأساسية من الغذاء والدواء أو العمل، لمدة 15 يومًا أخرى حتى 12 أبريل المقبل.





وأكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للبرلمان أنّ "تمديد الطوارئ ليس سهلًا، ولكن أعتقد أن الخيار الفعال الوحيد لمكافحة الفيروس هو التباعد الاجتماعي".





وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت حالة الطوارئ في البلاد في 15 مارس لمدة 15 يومًا بسبب انتشار فيروس كورونا المميت كوفيد 19 بعد أن سجلت الدولة أكثر من 2000 إصابة جديدة.