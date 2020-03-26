ناقد سعودي: مهاجم الأهلي فاشل ومنفوخ

قال الإعلامي السعودي محمد الخراشي إن مهاجم نادي الأهلي ليس اللاعب المؤثر في خطة الفريق واصفًا إياه بالصفقة الفاشلة .
وأضاف الخراشي خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "الحصاد الرياضي" المذاع على 24 الرياضية أن مهاجم فريق الأهلي دجياني تافريس ليس باللاعب المؤثر في تشكيلة الراقي وأنه لاعب عادي جدا وأن ضمه للفريق يعد إهدارا للموارد بشكل صريح.
واستنكر الخراشي مستوى تافريس مشيرا إلى أنه تم جلبه لكي يكون الهداف رقم 2 في الأهلي بعد عمرو السومة ولكن الأهلي بدونه كان يفوز بل كان يعاني في بعض الأوقات من سوء المستوى .
وأختتم حديثه قائلا أن هناك لاعبين سعوديين بالأهلي كانوا أفضل منه خلال فترة تواجه بالنادي.
يذكر أن مهاجم الرأس الأخضر انضم صيف عام 2018 للنادي الأهلي قادما من سانتوس لاجونا المكسيكي وسجل منذ ذلك الوقت 32 هدفا في 56 لقاء خاضها في كافة البطولات .
محمد الخراشي : دجانيني لاعب الاهلي ليس لعب مؤثر في الفريق— الحصاد الرياضي (@alhisad_sport) March 26, 2020
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