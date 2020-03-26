ناقد سعودي: مهاجم الأهلي فاشل ومنفوخ

قال الإعلامي السعودي محمد الخراشي إن مهاجم نادي الأهلي ليس اللاعب المؤثر في خطة الفريق واصفًا إياه بالصفقة الفاشلة .

قال الإعلامي السعودي محمد الخراشي إن مهاجم نادي الأهلي ليس اللاعب المؤثر في خطة الفريق واصفًا إياه بالصفقة الفاشلة .

واستنكر الخراشي مستوى تافريس مشيرا إلى أنه تم جلبه لكي يكون الهداف رقم 2 في الأهلي بعد عمرو السومة ولكن الأهلي بدونه كان يفوز بل كان يعاني في بعض الأوقات من سوء المستوى .