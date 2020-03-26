طلعت السويدى: مبادرة البالطو الأبيض صورة مشرفة لشباب مصر

وجه النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تحية لشباب مصر الواعد الذى أصبح يتقدم الصفوف فى مواجهة جميع التحديات والمخاطر التى تواجه مصر.





وأضاف "السويدى" فى بيان له أصدره اليوم أننا جميعا فى الوقت الذى نرى فيه الدولة تسارع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى في اتخاذ القرارات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد رأينا صورة مشرفة ومبهرة لشباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وهم يطلقون مبادرة "البالطو الأبيض" في إطار المشاركة المجتمعية لدعم منظومة مقدمي الخدمة الصحية من الابطال البواسل قيادات وأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين بوزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا.





وقال النائب طلعت السويدى أن هؤلاء الشباب يستحقون كل التحية والاحترام لأنهم لم يكتفوا بتقديم مبادرتهم ولكنهم تواصلوا مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالي حتى يحصلوا على موافقة الوزارتين على إطلاق المبادرة لتوفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة في ظل أزمة فيروس كورونا مشيدا بفتح الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان الباب أمام كل من يرغب في الانضمام إلى فريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس كورونا، بملء بياناته من خلال استمارة إلكترونية تم طرحها على موقعها الرسمى.



