AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

دول مصابة بفيروس كورونا لم تسمع عنها بعد .. تعرف عليها

الخميس 26/مارس/2020 - 03:12 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرا بعنوان دول مصابة بفيروس كورونا لم تسمع عنها بعد.


ووفقأ للتقرير فإن جمهورية الرأس الأخضر التى تقع غرب أفريقيا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا  4 حالات .


وتأتى مملكة استواتينى والتى تقع جنوب شرق أفريقيا وسجلت 3 إصابات بكورونا  تليها جمهورية الدومينيكان إحدى دول البحر الكاريبى وسجلت 392 حالة إصابة .


وتأتى ليختننشتاين والتى تعد أصغر الدول الأوروبية وسجلت 51 حالة إصابة ، ويعقبها جمهورية سان مارينو والتى تقع فى شبه الجزيرة الإيطالية وسجلت 187 حالة إصابة و 20 حالة وفاة .


أما جمهورية مولدوفا احتلت المرتبة السادسة المصابة بفيروس كورونا والتى تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا وسجلت حالة وفاة و 149  إصابة .


وأندورا سابع أصغر دولة فى أوروبا سجلت 188 حالة إصابة بكورونا  ، تليها جمهورية جزر فيجى والتى تقع جنوب غرب المحيط الهادئ وتتألف من 800 جزيرة وسجلت 5 حالات كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا.. الفيروس القاتل يضرب دولا جديدة في أوروبا وجنوب شرق آسيا للمرة الأولى

طفلة عمرها 67 يوما.. شفاء أصغر حالة كورونا في العالم.. صور

بعيدا عن آسيا.. دولة أوروبية تسجل أعلى نسبة انتشار لفيروس كورونا

بعدما ضرب 9 أقاليم.. إيطاليا تعلن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا

الدومينيكان ترفض استقبال سفينة سياحية بسبب "كورونا"

إندونيسيا تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

وسائل النقل والمواصلات تعمل يومي الجمعة والسبت من 6 صباحا لـ 6 مساء

١٦ قتيلا ومشاجرة.. كيف قضت مصر أولى ليالي حظر التجول؟

هندوسية ارتاحتوا.. ندى موسى تثير الجدل بسبب حقيقة ديانتها

التضامن: مد فترة صرف المعاشات على مدار 12 يومًا لتخفيف الضغط

أول اجتماع للحكومة عبر الفيديو كونفرانس منعا للاختلاط بسبب فيروس كورونا

الرقابة الإدارية تضبط عرض رشوة على مسئولي مديرية صحة دمياط وتواصل حملاتها الميدانية بالمحافظات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عنها فورا.. 5 عادات تضعف المناعة وتهددك بـ كورونا

الحياة تعود للإسكندرية وزحام على شراء السلع والخبز.. صور

بعد أول ليلة حظر.. زحام بالشوادر وتكالب على شراء السلع في طور سيناء