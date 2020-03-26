دول مصابة بفيروس كورونا لم تسمع عنها بعد .. تعرف عليها

عرضت فضائية اكسترا نيوز ، تقريرا بعنوان دول مصابة بفيروس كورونا لم تسمع عنها بعد.
ووفقأ للتقرير فإن جمهورية الرأس الأخضر التى تقع غرب أفريقيا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 4 حالات .
وتأتى مملكة استواتينى والتى تقع جنوب شرق أفريقيا وسجلت 3 إصابات بكورونا تليها جمهورية الدومينيكان إحدى دول البحر الكاريبى وسجلت 392 حالة إصابة .
وتأتى ليختننشتاين والتى تعد أصغر الدول الأوروبية وسجلت 51 حالة إصابة ، ويعقبها جمهورية سان مارينو والتى تقع فى شبه الجزيرة الإيطالية وسجلت 187 حالة إصابة و 20 حالة وفاة .
أما جمهورية مولدوفا احتلت المرتبة السادسة المصابة بفيروس كورونا والتى تقع شرق أوروبا بين أوكرانيا ورومانيا وسجلت حالة وفاة و 149 إصابة .
وأندورا سابع أصغر دولة فى أوروبا سجلت 188 حالة إصابة بكورونا ، تليها جمهورية جزر فيجى والتى تقع جنوب غرب المحيط الهادئ وتتألف من 800 جزيرة وسجلت 5 حالات كورونا.