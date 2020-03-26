العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي

حصل "صدى البلد" على صور جديدة لحادث دهس تريلا لـ 15 سيارة بالطريق الدائرى الإقليمي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.







وقالت مصادر أمنية، إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابًا. أعداد





وأضافت المصادر، أنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمته سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.





وأكدت أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.