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حوادث

العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي

الخميس 26/مارس/2020 - 03:48 م
حادث الطريق الاقليمي
حادث الطريق الاقليمي
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احمد مهدى - اسلام مقلد
حصل "صدى البلد" على صور جديدة لحادث دهس تريلا لـ 15 سيارة بالطريق الدائرى الإقليمي فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.

وقالت مصادر أمنية، إن أعداد الوفيات في حادث دهس تريلا لسيارات داخل كمين حظر التجول الطريق الدائري الإقليمي مدينة الصف بالجيزة، ارتفعت لـ ١٦ متوفى و١٥ مصابًا.

وأضافت المصادر، أنه أثناء تنفيذ أحد كمائن حظر التجول وتوقف أكثر من ١٥ سيارة، اقتحمته سيارة نقل بمقطورة الطريق بجهة الكيلو ٢٥ على طريق الدائري الإقليمي.

وأكدت أن السيارة اصطدمت بـ ٤ سيارات ميكروباص، و٧ سيارات ملاكي، و٣ سيارات ربع نقل، كانت متوقفة في كمين الحظر.
العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي
العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي
العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي
العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي
العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي
العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي
العربيات بقت خردة.. شاهد عمليات رفع حطام حادث الطريق الإقليمي
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