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رياضة

صدق أو لا تصدق.. مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل مدته سنة واحدة فقط.. تفاصيل مثيرة

الخميس 26/مارس/2020 - 03:59 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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محمود احمد

فجّر المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية مفاجأة من العيار الثقيل حول انتخابات الاتحادات الرياضية خلال المرحلة المقبلة بعد تأجيل دورة الالعاب الاوليمبية بطوكيو .

 

وقررت اللجنة الاوليبمية الدولية برئاسة توماس باخ تأجيل دورة الالعاب الاوليمبية التى كان مقررا اقامتها خلال الفترة من 24 يوليو حتى 9 أغسطس لتقام صيف 2021 بسبب الظروف الصعبة التى يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا الذى أصاب جميع الدول.

 

وقال حطب فى تصريحات خاصة إن قانون الرياضة الجديد واضح وصريح خاصة فيما يتعلق بانتخابات الاتحادات الرياضية واللجنة الاوليمبية المصرية خاصة فى نصوصه وتحديدا فى نص المادة رقم 21 فى الفصل الاول التى تنص على : مدة الاتحادات الرياضية 4 سنوات او بانتهاء الدورة الاوليمبية أيهما أسبق. 


وأشار الى انه بناء على هذا البند تجرى انتخابات الاتحادات العام المقبل بعد نهاية الدورة الاوليمبية فى طوكيو خاصة أن المجالس الحالية لم تكمل الـ 4 سنوات وبالتالى تستمر مجالس الادارات الحالية لكن الموقف مختلف فى اتحاد الكرة، واتحاد الكرة الطائرة.

 

وفجر حطب المفاجأة بأن الجميع ملزم وفقا للقانون بالدعوة للانتخابات فى اتحادى كرة القدم والكرة الطائرة على ان تستمر المجالس المنتخبة بهما لمدة عام واحد فقط على أن تجرى انتخابات جديدة بهما بعد نهاية الدورة الاوليمبية وفقا لقانون الرياضة.

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