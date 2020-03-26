هل تأثرت أسعار اللحوم بـ فيروس كورونا؟.. "الفلاحين" تجيب

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، إن ارتفاع أسعار اللحوم بدأ من قبل ظهور فيروس كورونا ، ولا علاقة للفيروس بإرتفاع الأسعار ، مضيفًا أن سبب الأزمة يرجع إلى عزوف بعض المربين عن تربية المواشي نظرًا لارتفاع أسعار الأعلاف مع عدم تعويض وزارة الزراعة لهم .









وأشار "أبو صدام" فى تصريحات لـ "صدى البلد" ، إلى أن منافذ وزارة الزراعة لن تستطيع أن تغطى كافة أنحاء الجمهورية لأنها متواجدة بالمدن الرئيسية فقط ، أما النجوع والقري الصغيرة لاتستطيع أن تصل إليها تلك المنافذ .









وأضاف "نقيب الفلاحين" أن سعر كيلو اللحوم البلدى يتراوح بين 100 لـ 130 جنيها على حسب المنطقة التى تباع فيها اللحوم ، وتوفر منافذ وزارة الزراعة اللحوم بأسعار تتراوح من 90 لـ 110 جنيهات على حسب النوع سواء حية أو مجمدة .









ونوه إلى أن أسعار اللحوم ستظل مرتفعة لفترة قادمة بسبب عدم تقديم الدعم لصغار المربين ، مقترحًا بعض الحلول لحل الأزمة من أهمها تقديم الدعم من قبل وزارة الزراعة للمربين ، وتقليل أسعار الأعلاف لهم .









وناشد بضرورة الاستيراد السريع من الخارج للحوم لحل الأزمة مع مراعاة ضوابط الاستيراد لعدم نقل أى فيروس من الخارج ، كما طالب وزارة الزراعة بتقديم قروض ميسرة للمربين .



