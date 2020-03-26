حل مبتكر.. شاب يستعين بـ كلب لشراء احتياجاته خلال العزل الصحي.. شاهد

لجأ مواطن مكسيكي إلى حيلة مبتكرة وغريبة من نوعها من أجل شراء احتياجاته أثناء تواجده قيد العزل الصحي الذاتي، حيث قرر أن يستعين بكلبه الأليف من نوع "شيواوا" لأداء هذه المهمة.





ووفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الشاب "أنطونيو مونيوز" كان يرغب في تناول التسالي والمقرمشات خلال فترة العزل الذاتي؛ ونظرًا لأن هذه المنتجات غير ضرورية، فقد كان من الصعب بالنسبة إليه بدون شك طلب المساعدة من أي من أصدقائه أو أفراد عائلته، ومن هنا جاءت فكرة إرسال كلبه لشراء ما يحتاجه.





وأشار التقرير إلى أنه كان قد مضى على وجود "مونيوز" بالمنزل آنذاك ثلاثة أيام، ومن الواضح أن تناول المقرمشات كان حله الوحيد للتغلب على الملل خلال فترة العزل.





وقام الشاب بوضع مبلغ من المال في طوق كلبه الأليف، وأرفق مع النقود ورقة كتب فيها نوع المقرمشات الذي يريده مصحوبًا بطلب إلى صاحب المتجر المواجه لمسكنه بأن يعطيه للكلب.





وكتب الشاب كذلك تحذيرًا في رسالته لصاحب المتجر يفيد بأن كلبه "يمكن أن يعض" في حال لم يُعامل بشكل جيد.





وشارك "مونيوز" لقطة للكلب بعد قيامه بوضع النقود والرسالة في طوقه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى لقطة أخرى ظهر فيها الكلب وهو يحمل ما طلبه منه في فمه ويتوجه به عائدًا للمنزل في مشهد يكاد لا يُصدق، وكانت هذه اللقطات مصحوبة بتعليق ساخر كتب فيه "اليوم الثالث من الحجر الصحي.. كنت أريد مقرمشات".



