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أخبار العالم

قادة قمة العشرين يتفقون على ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي

الخميس 26/مارس/2020 - 05:24 م
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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ميـــس رضــا
اتفق قادة مجموعة العشرين، اليوم الخميس، على ضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي.

واحتضنت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أعمال قمة مجموعة العشرين، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ لمناقشة سبل مكافحة فيروس ”كورونا“ المستجد.

وقال الملك سلمان في كلمته الافتتاحية في القمة، التي تنعقد هذه المرة ”عن بعد“ بسبب الظروف الراهنة، إن ”انعقاد قمة العشرين يأتي تلبية لمسؤوليتنا كقادة أكبر اقتصادات العالم، لمواجهة جائحة كورونا التي تتطلب منا اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة“.

وأضاف: ”لا تزال هذه الجائحة تخلف خسائر في الأرواح البشرية وتلحق المعاناة بالعديد من مواطني دول العالم، وهنا أود أن أقدم لكل الدول حول العالم ومواطنيهم خالص العزاء والمواساة في الخسائر البشرية التي تسببت بها هذه الجائحة، مع تمنياتنا للمصابين بالشفاء العاجل“.

وأشار العاهل السعودي إلى أن “ تأثير هذه الجائحة قد توسع ليشمل الاقتصادات والأسواق المالية والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية، مما تسبب في عرقلة عجلة التنمية والنمو، والتأثير سلبا على المكاسب التي تحققت في الأعوام الماضية“.

وشدد الملك سلمان على أن ”هذه الأزمة الإنسانية تتطلب استجابة عالمية، ويُعول العالم علينا للتكاتف والعمل معا لمواجهتها، وعلى الصعيد الصحي، بادرت المملكة بالعمل مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات المتخصصة لاتخاذ كل الاجراءات اللازمة لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان سلامة الأفراد“

وأردف قائلا: ”نُثمن الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدول في هذا الصدد، كما نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيقها للجهود الرامية إلى مكافحة هذه الجائحة“.

وتابع العاهل السعودي: ”سعيًا من مجموعة العشرين لدعم هذه الجهود، فإنه يجب أن نأخذ على عاتقنا جميعًا مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل أعمال البحث والتطوير سعيًا للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا، وضمان توفر الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة“.
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