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فن

روجينا تشارك جمهورها طريقة تحضير عصير صحي

الخميس 26/مارس/2020 - 07:46 م
روجينا
روجينا
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شيري نبيل
استغلت الفنانة روجينا فترة العزل المنزلي لتقوم بإعداد بعض العصائر الصحية، وشاركت جمهورها بفيديو نشرته عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام ".

روجينا ظهرت في الفيديو  تقوم بتحضير عصير فواكه صحي، وأكدت أنها قطعت الفاكهة بنفسها، بعدما غسلت القفاز جيدا.

يشار إلى أن روجينا تشارك في رمضان 2020 في مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، نجلاء بدر،  أحمد زاهر، نور، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أحلام الجريتلي وغيرهم من النجوم وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

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