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رياضة

ديلي ميل تعلن مفاجأة صادمة عن الدوري الإنجليزي.. وموقف فريق محمد صلاح

الخميس 26/مارس/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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عمر سلامة
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء نتائج الموسم الحالي 2019/2020، الذى يتصدره ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح بشأن الهبوط والصعود بداية من الدرجة الخامسة فيما أسفل، للرجال والسيدات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

المملكة المُتحدة ضمن دول أوروبا التي تفشى فيها الفيروس بشكل كبير، حيث وصل عدد المُصابين لـ 9849 حالة، وتوفي 477 شخصًا.

كورونا ظهر بين أعضاء أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أعلن نادي برايتون إصابة أحد لاعبيه بالفيروس، وكذلك آرسنال، بإصابة مديره الفني ميكيل أرتيتا، وتشيلسي كشف عن إصابة لاعبه هودوسون أودي، كما أعلن ليستر سيتي دخول 3 لاعبين الحجر الصحي لاشتباه إصابتهم بالفيروس، وكذلك نادي بورنموث أكد أنّ حارس مرماه البولندي أرتور بوروك، إلى جانب 4 أعضاء آخرين من الفريق الأول، ظهرت عليهم أعراض الفيروس.


كانت رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت بعد إصابة أرتيتا الذي تعافى من الفيروس، تأجيل الدوري حتى 5 أبريل القادم، ولكن مع ظهور الحالات بين أعضاء أندية الدوري، وكذلك في الدرجة الأولى "تشامبيون شيب"، تقرر التأجيل مجددًا حتى 30 أبريل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فمن المتوقع ألا يتم استئناف الدوري الإنجليزي مجددًا يوم 30 أبريل، حيث توجد نية لتأجيل المُسابقة لفترة أطول.

وأصدر رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، قرارات بفرض حظر كامل على البلاد، وإغلاق المطاعم والحانات والمتاجر غير الضرورية والمسارح ودور العبادة بشكل مؤقت.

وأوضحت الصحيفة، أنه ستعقد عدة اجتماعات بين مسؤولي الدوري الإنجليزي، وكذلك أندية التشامبيونشيب، من أجل تمديد الإيقاف لوقت لاحق.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم خوض اللاعبين للتدريبات لأكثر من أسبوعين، يعني أنّ عودة الدوري في 30 أبريل لن تكون واقعية، في ظل الحظر المفروض على المملكة المُتحدة.

يُذكر أنّ الاتحاد الإنجليزي أكد في بيانه، أنه سينظر في كل الخيارات المُتاحة، لاستكمال مباريات كأس الاتحاد.
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