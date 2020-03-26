بناءًا على رغبة الطلاب.. إدارة الوافدين تطلق مسابقة للشعر والقصص القصيرة

تقدم الإدارة العامة للوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عدد من المسابقات الترفيهية في محاولة منها التخفيف عن الطلاب، خلال فترة تعليق الدارسة والتزام الطلاب الوافدين التواجد في المدن الجامعية المنازل حتى انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.









حيث أطلقت الإدارة مسابقة الشعر والقصص القصيره بناء على رغبة الطلاب لكي يقضون وقتهم في البيت وهم ينمون مواهبهم موجهة للطلاب: "لو كنت بتكتب قصص قصيرة او شعر بأنواعه تقدر تبعتلنا عشان تدخل المسابقة و تكون من الفائزين من مبادرة ادرس في مصر

#ادرس_في_مصر_مسابقة_المواهب

مشروعك هيتعرض على الصفحة وصاحب أعلى تصويت هيفوز معانا بجوائز عينية قيمة".









واوضحت الادارة أن آخر ميعاد لارسال المشاريع سيكون 02/04 الساعة 2 ظهرا، بينما آخر ميعاد للتصويت يوم 05/04 الساعة 2 ظهرا.



