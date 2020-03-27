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حوادث

ننشر دليل نيابات المرور والاستعلام عن الـ مخالفات على مستوى الجمهورية

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله

ننشر دليل خدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى الجمهورية وذلك استمرارًا لتفعيل المستشار النائب العام لسياسة التحوُّل الرقمي لإنفاذ القانون، وحرصًا على استمرار  الخدمات المُقدَّمَة للمواطنين عقب تعليق العمل بنيابات المرور الجزئية نظرًا للظروف الراهنة؛ ضمانًا لسلامة وصحة المواطنين وأعضاء النيابة العامة والموظفين على مستوى الجمهورية، ووقايةً لهم من الإصابة بفيروس "كورونا" المُستَجَد وآثاره؛ فقد اعتمد سيادته اليوم الأربعاء الموافق 25/3/2020مـ إطلاق خدمات نيابات المرور الإلكترونية على مستوى محافظات الجمهورية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة  www.ppo.gov.eg؛ تلك الخدمات المُقدَّمَة إلكترونيًا عن بُعْد.

وقد جاءت تلك خدمات نيابات المرور الإلكترونية على النحو الآتي:

أولًا: خدمة الاستعلام الإلكتروني عن قِيَمِ المخالفات المرورية المُستحَقَّة على رخص القيادة المُطوَّرة أو المركبات؛ والتي تُتيح الاستعلام عنها في أي وقت على مدار اليوم.

ثانيًا: خدمة التظلم الإلكتروني من قِيَمِ المخالفات المرورية؛ والتي تُتيح التظلم من تلك القيم عن بُعْد دون الحاجة للتوجه إلى مقارِّ نيابات المرور الكلية؛ ومِنْ ثَمَّ إخطار المُتَظلِم بالنتيجة حال الانتهاء من الفحص.

ثالثًا: خدمة متابعة طلبات التظلم من قِيَمِ المخالفات المرورية المُستحَقَّة وطلبات الدَفْع؛ والتي تُتيح الاستعلام عما تمَّ فيها في أي وقت على مدار اليوم.

رابعًا: خدمة الدَفْع النقدي عند الاستلام؛ والتي تُتيح طلب استخراج شهادات المخالفات عن بُعْد؛ وذلك بطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة؛ ودفع القِيَم المُستحَقَّة عنها نقدًا عند الاستلام.

خامسًا: خدمة الدَفْع الإلكتروني ببطاقات الائتمان البنكي أو بطاقة "ميزة" الحكومية؛ والتي تُتيح إمكانية استخراج شهادات المخالفات ودَفْع القِيَمِ المُستحَقَّة عنها عن بُعْد بتلك البطاقات، وطلب توصيلها بمعرفة هيئة البريد المصري إلى محال الإقامة.

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