أهم الأخبار.. قرارات عاجلة من وزير التعليم.. 39 إصابة جديدة بـ كورونا فى مصر.. وفرنسا تعتمد علاجا للفيروس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من أهم الأخبار خلال الساعات الماضية، وخاصة التي ترتبط بآخر مستجدات فيروس كورونا عالميا، ومتابعة تطبيق حظر التجول بشكل جزئي في مصر.





وفيما يلي أبرز الأخبار:









غادرت روث مايكلسون مراسلة جريدة الجارديان البريطانية بالقاهرة الاراضي المصرية متوجهة الى بريطانيا بعد سحب الهيئة العامة للاستعلامات اعتمادها بعد قيامها بنشر تقرير مفبرك عن مصر بشأن فيروس كورونا يتضمن أرقامًا وتقديرات غير صحيحة بشأن أعداد الحالات المصابة في مصر.









كشف اللواء علاء مقلد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حقيقة نشوب حريق في مقر النادي الأبيض خلال الساعات القليلة الماضية.









قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إلغاء نتائج الموسم الحالي 2019/2020، الذى يتصدره ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح بشأن الهبوط والصعود بداية من الدرجة الخامسة فيما أسفل، للرجال والسيدات، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في رسالة مصورة اليوم، مجموعة من القرارات للتيسير على أبنائنا الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد مع مراعاة الحفاظ على المخرجات التعليمية.









كلف الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين وكذلك مديريات التموين بالمرور على الأسواق وخاصة أسواق الخضر والفاكهة.









وافق رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، ووزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم بإستخدام دواء "الكلوروكين" "Chloroquine"، الخاص بعلاج الملاريا من أجل علاج فيروس كورونا المستجد.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 130 حالة.