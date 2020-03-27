مرتضى منصور يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد فتحي .. ويؤكد: لا أعرف بن عيادة

كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ضم قائد النادي الأهلي أحمد فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، و موقفه من التوقيع مع الجزائري حسين بن عيادة.

وقال منصور خلال حديثه على فضائية قناة " الزمالك" بخصوص التوقيع مع فتحي: "آخر مرة تحدثنا مع أحمد فتحي كانت في السابق، وقت أزمة عبد الله السعيد من أجل ضمه للفريق".

وتابع : "وقتها تحدث فتحي مع مسؤولي الزمالك، ومنذ حينها لم يحدث أي شيء آخر".