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رياضة

مرتضى منصور يكشف حقيقة المفاوضات مع أحمد فتحي .. ويؤكد: لا أعرف بن عيادة

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:56 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، حقيقة ضم قائد النادي الأهلي أحمد فتحي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، و موقفه من التوقيع مع الجزائري حسين بن عيادة.

وقال  منصور خلال حديثه على فضائية قناة " الزمالك" بخصوص التوقيع مع فتحي: "آخر مرة تحدثنا مع أحمد فتحي كانت في السابق، وقت أزمة عبد الله السعيد من أجل ضمه للفريق".

وتابع : "وقتها تحدث فتحي مع مسؤولي الزمالك، ومنذ حينها لم يحدث أي شيء آخر".

وعن المفاوضات مع الجزائري حسين بن عيادة قال: "مع كامل احترامي للجزائر، ولكننا لا نعرف من هو هذا اللاعب من الأساس ولم نتحدث معه".

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