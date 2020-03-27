محافظ أسيوط يدعو المواطنين القادمين من إيطاليا لإجراء تحليل كورونا

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن رئيس الوزراء شدد على حصر العمالة غير المنتظمة من أجل تعويضها بعد تضررهم من فيروس كورونا مراعاة للبعد الاجتماعي، داعيا كل المصريين القادمين من إيطاليا لإجراء تحليل كورونا للتأكد من سلامتهم.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، والمُذاع عبر فضائية "الاولى المصرية"، مساء امس الخميس، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تواصل مع المحافظين اليوم لمتابعة قرارات حظر التجول وغيرها من القرارات، وشدد على توفير كافة السلع والمواد الطبية.





وطمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، امس الخميس ، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 وتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن وجاهزية المستشفيات وتوفر المستلزمات والاحتياجات الطبية وتوفير الارصدة التموينية والسلع الغذائية وضبط الاسواق ....جاء ذلك خلال مشاركته اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين بتقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة جميع المحافظين.







