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منوعات

شاهد.. امرأة بريطانية حامل تستغيث بعد إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:01 ص
كورونا يصيب امرأة
كورونا يصيب امرأة حامل
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عزة عاطف

تعاني أم بريطانية حامل بشدة من أجل إنقاذ نفسها وطفلها داخل المستشفى بعد اصابتهما بفيروس كورونا، مما جعلها تبكي وغير قادرة على التنفس لكنها تكافح من أجل البقاء.

ظهرت الأمر البريطانية «كارين مانرينج» 39 سنة في مقطع فيديو مؤلم وهي تبكي بالدموع وتكافح من أجل التقاط أنفاسها بعد إصابتها بفيروس كورونا القاتل.

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وتوسلت لعالم من أجل اتباع قواعد وإجراءات الوقاية، حيث ظهرت كارين وهي مقيدة بالسرير تغطيها من كل اتجاه المعدات الطبية لإنقاذها، وحذرت غير المبالين بمخاطر كورونا من أنهم "قد يقتلون شخصًا" إذا قرروا مقابلة أصدقائهم أو الخروج للتنزه.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الفيروس التاجي في المملكة المتحدة إلى 477 مع ارتفاع الوفيات في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.

قالت كارين من سريرها في المستشفى: "عمري 39 عامًا وأنا حامل في 26 أسبوعًا تقريبًا بطفلي، قيل لي للتو بأنني مصابة بـ Covid-19 وأنا مريضة منذ أسبوعين".

وأضافت: "أنا في المستشفى الآن منذ يوم السبت واليوم هو يوم الأربعاء، أعاني من الالتهاب الرئوي في الرئتين وأقاتل من أجلي ومن أجل طفلي... فهو لا يستحق الخروج من أجل المعاناة مع هذا الفيروس القاتل".

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