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ديني

يوم الجمعة .. هذا الذكر أوصى رسول الله بالإكثار منه وترديده في ساعات النهار

الجمعة 27/مارس/2020 - 07:02 ص
يوم الجمعة .. هذا
يوم الجمعة .. هذا الذكر أوصى رسول الله بالإكثار منه وترديده
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أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك ذكرًا أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار منه وترديده في يوم الجمعة، منوهًا بأنه يُعرض عليه -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أوصانا بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة، مستشهدًا بما رواه أَبُو داود بإِسناد صحيح، عَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «إِنَّ مِنْ أَفضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْم الجُمُعَةِ، فأَكثروا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ عليَّ».

وأضاف أنه ورد الأمر بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في قول الله سبحانه وتعالى: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » الآية 56 من سورة الأحزاب.
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