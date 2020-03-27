يوم الجمعة .. هذا الذكر أوصى رسول الله بالإكثار منه وترديده في ساعات النهار

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن هناك ذكرًا أوصى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالإكثار منه وترديده في يوم الجمعة، منوهًا بأنه يُعرض عليه -صلى الله عليه وسلم-.
وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أوصانا بالإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة، مستشهدًا بما رواه أَبُو داود بإِسناد صحيح، عَنْ أَوسِ بنِ أَوسٍ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم: «إِنَّ مِنْ أَفضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْم الجُمُعَةِ، فأَكثروا عليَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ عليَّ».
وأضاف أنه ورد الأمر بالصلاة على النبي –صلى الله عليه وسلم- في قول الله سبحانه وتعالى: « إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا » الآية 56 من سورة الأحزاب.