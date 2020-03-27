جددى سفرتك بـ طريقة عمل كفتة أرز بالدجاج

مقادير كفتة أرز بالدجاج

نصف كيلو دجاج مفروم

2 كوب دقيق أرز

بصلة وسط قطع

2 كوب شبت وبقدونس وكزبرة خضراء

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

5 فص ثوم مفروم

3 كوب عصير طماطم

زيت للقلي

ملح

أرز بالشعرية للتقديم





طريقة تحضير كفتة أرز بالدجاج

* يفرم البصل والثوم والخضرة والتوابل والدقيق في الكبة ثم يضاف الدجاج .

* بعد خلط المحتوى جيدًا تصبع الكفتة لأي شكل حسب الرغبة وتقلى في زيت

* يشوح الثوم في زيت على النار ثم يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل.

* تضاف الكفتة للصلصة على النار وتترك حتى يتجانس المحتوى ثم تقدم على الأرز بالهنا.







