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مرأة

جددى سفرتك بـ طريقة عمل كفتة أرز بالدجاج

الجمعة 27/مارس/2020 - 12:19 م
كفتة أرز بالدجاج
كفتة أرز بالدجاج
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هاجر هانئ
كفتة أرز بالدجاج من الأطباق الجديدة و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها و تحضيرها فى المنزل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كفتة أرز بالدجاج
نصف كيلو دجاج مفروم
 2 كوب دقيق أرز 
بصلة  وسط قطع
2 كوب شبت وبقدونس وكزبرة خضراء 
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة 
نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة 
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود 
5 فص ثوم مفروم 
3 كوب عصير طماطم 
زيت للقلي 
ملح 
أرز بالشعرية  للتقديم

طريقة تحضير كفتة أرز بالدجاج
* يفرم البصل والثوم والخضرة والتوابل والدقيق في الكبة ثم يضاف الدجاج .
* بعد خلط المحتوى جيدًا تصبع الكفتة لأي شكل حسب الرغبة وتقلى في زيت
* يشوح الثوم في زيت على النار ثم يضاف عصير الطماطم والملح والفلفل.
* تضاف الكفتة للصلصة على النار وتترك حتى يتجانس المحتوى ثم تقدم على الأرز بالهنا.


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