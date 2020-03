دراسة علمية لباحثين بهندسة أسوان لعرض تفاصيل إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال تقنيات الاستشعار عن بعد .. صور

" فيروس كورونا المستجد " أصبح حالة تستحق تنفيذ من الدراسات البحثية والعلمية والتقصى للتعرف على هذا الفيروس التى أذهل مختلف دول العالم لما أحدثة من تداعيات خطيرة تسببت فى حصد وإصابة العديد من الأرواح البشرية.





ومن أجل التعرف على حدوتة وحكاية هذا الفيروس المخفيف والمرعب تلقى " صدى البلد " الضوء على رحلة إجتهاد قام بها شابين من أبناء أسوان لعرض كواليس فيروس كورونا من خلال دراسة علمية بحثبة قاما بإعدادها.





إنهما الباحثين الدكتور مهندس أشرف طلعت بكلية الهندسة جامعة أسوان ، والمهندس إسلام وفدى حكوم الباحث بالكلية حيث أوضح الدكتور مهندس أشرف طلعت بأن نتائج الدراسة تمت على عدد من الغازات والتى من المتوقع وجودها بالجو ليظهر بالمقارنة وجود توافق كبير للغاية بين أماكن إنتشار غاز ثانى أكسيد النتروجين وأول أكسيد الكربون وأماكن الإنتشار لكوفيد -19 ،لذا فإن تأثير الفيروس يظهر على الأشخاص المتواجدين فى مناطق ذات تركيزات عالية من ثانى أكسيد النتروجين وأول أكسيد الكربون وهما المسئولان عن معظم مشاكل الجهاز التنفسى والرئتين طبقًا للأبحاث الطبية الصادرة.



وأشار أشرف طلعت بأن معدلات الإنتشار للوفيات طبقًا لآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية تجعل إيطاليا وإيران والجزائر بنسبة 6% وبعدها الدول الأوروبية والصين بنسبة 4% وأخرها الولايات المتحدة وباقى دول العالم فى حدود 3% فأقل.

وأكمل طلعت بأن من أبرز توصيات الدراسة هو ضرورة أن يتم غلق للموانئ وإحكام السيطرة على حركة السفن التجارية ومسارات التجارة فى أعالى البحار، وجعل كل دولة تتحكم فى حركة الأفراد داخل حدودها بالسيطرة البرية، ونقل الأفراد المصابين فى أماكن حجر صحى بعيدًا عن أماكن المصانع والطرق السريعة والمزدحمة بالسيارات لأنها المصدر الأول لغاز ثانى أكسيد النتروجين، مع الإعتماد على نماذج Copernicus فى عمل التوقعات لنسب الغازات لتحديد الأماكن الأفضل حيث أن تركيزات الغازين تتغير كل فترة، هذا بجانب منع التدخين وخاصة بجوغر المصابين حيث أن الفيروس يهاجم خلايا الرئة المتأثرة بأول أكسيد الكربون.





وفى نفس السياق أوضح المهندس إسلام وفدى تفاصيل ظهور فيروس والذى بدأ فى أواخر ديسمبر 2019 فى مدينة ووهان الصينية ذات التعداد السكانى الذى يصل لحوالى11 مليون نسمة، وتسبب فيروس كورونا المستجد حتى الأن فى إصابة الآلاف ، وتحول الفيروس الى وباء يجتاح العالم أجمع.





و فى 11 مارس 2020 أعلنت منظمة الصحة العالمية World Health Organization (WHO) بأن الفيروس جائحة عالمية وبدأ مركز السيطرة على الأوبئة Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) المتواجد بأتلانتا فى ولاية جورجيا بأمريكا رفع حالات الإنذار والطوارئ للمستوى الأقصى، وطبقًا لبياناته فإن الفيروس مدة حضانته تستغرق من 2-14 يوما لتظهر أعراض الفيروس.







وتابع إسلام وفدى بأن دراستهم تهدف إلى تحليل سلوك الإتشار لفيروس كورونا المستجد فى العالم، وتحديد تركيزات عوامل تلوث الهواء والتى تؤثر على وظائف عمل الرئتين، وبالتالى تصبح أكثر عرضة وحساسية لهجوم الفيروس، وأيضًا تحديد المناطق الأكثر توهجًا فى العالم والتى من الممكن أن تحتاج إلى عناية أكثر من غيرها وذلك لتحديد الأولويات وإدارتها.





وأكد بأن الدراسة إستخدمت تقنيات الاستشعار عن بعد Remote sensing فى توظيف الأقمار الصناعية ذات الرصد الفعلى والدقة العالية فى رصد أطياف الإنبعاثات لمراقبة انبعاثات غازى ثانى أكسيد النتروجينNO2 وأول أكسيد الكربون CO، وأستخدمت الدراسة بيانات تركيزات الغازات المرصودة فعليًا من خدمات مراقبة الاتموسفير (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) لمركز ارصاد الطقس الاوروبى (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)) بالإضافة الى أرصاد القمر الصناعى Sentinel 5-P التابع لوكالة الفضاء الاوروبية( European Space Agency ESA) .





وأردف بأنه يجب تنفيذ العديد من الدراسات للتعرف على الإحتياطات لتحديد أنسب الأماكن الملائمة للحجر الصحى بناءًا على صور الأقمار الصناعية وللمناطق ذات التركيز الأقل من ثانى أكسيد النتروجين وأول أكسيد الكربون، كما إنه من المهم على جميع الدول أن تقلل من إنبعاثات الملوثات الجوية من عوادم السيارات والمصانع والتى تسببت فى تخفيض مناعة الرئتين لمقاومة الفيروس، كما إنه فى حالة توفير بيانات معينة لمنظمة الصحة العالمية سيمكننا ذلك من عمل نموذج لكل دولة على حده ولكل قارة وإقليم لتحديد اتجاه وسلوك فيروس كورونا المستجد وبالتالى تحييد قدرته على المواصلة.





