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برلمان

بالتنسيق مع التضامن.. الحركة الوطنية يشارك في مبادرة بينا لدعم الأيتام

الجمعة 27/مارس/2020 - 01:20 م
صدى البلد
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حسن رضوان

وقعت لجنة التنمية البشرية والشئون الصحية، بحزب الحركة الوطنية المصرية، بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للمشاركة في  " مبادرة بينا " التي تنظمها الوزارة ، وذلك فى ظل الأحداث العصيبة التى تمر بها البلاد والعالم أجمع وما استدعى إلى صدور بعد القرارات التى استوجبت توقف الدراسة ومكوث الأطفال بالمنازل وعدم السماح بخروجهم للدواعى الوقائية للحفاظ على صحتهم ، وتقديرا لجهود المبذولة  فى دعم دور رعاية الأطفال الأيتام على مستوى الجمهورية فى ظل الظروف الراهنة. 

   
وأكدت الدكتورة حنان الشاذلي رئيس لجنة التنمية البشرية والشئون الصحية بحزب الحركة الوطنية المصرية أن الظرف الراهن الذي تمر به مصر والعالم يدفعنا لضرورة التقدم ومد يد العون من خلال تقديم الدعم النفسى للأطفال بدور الأيتام حفاظا على صحتهم حتى تنتهى هذه الفترة العصيبة وذلك ايمانا منا بدورنا الوطنى والصحى لكافة فئات المجتمع .

وأضافت رئيس لجنة الشئون الصحية بحزب الحركة الوطنية المصرية، أن دعم الأيتام ورعايتهم وتأهليهم واجب وطني وخاصة في هذه المرحلة العصيبة حتى نتمكن من إدماجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن تأهيل ودمج الأيتام في المجتمع يسهم في تحقيق هدفين الأول الحفاظ على مستقبلهم من الضياع ومنع تحولهم لأعداء للمجتمع كظاهرة أولاد الشوارع، والهدف الثاني تحويلهم فيما بعد إلى قيمة مضافة وطاقات منتجة.

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