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برلمان

الحرية المصري بمطروح يفتح مقر الحزب لتسجيل العمالة غير المنتظمة

الجمعة 27/مارس/2020 - 03:27 م
صدى البلد
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ماجدة بدوى

قامت أمانة حزب الحرية المصرى في مرسي مطروح، بفتح مقر الحزب بالمحافظة لاستقبال العمالة غير المنتظمة لتسجيلها على موقع وزارة القوى العاملة وذلك بمقر الرئيسي ببرج الاسكندرية.


وقال ياسر لطفي غنيم أمين الحزب بالمحافظة، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله رئيس الحزب، بالتواصل بشكل مستمر مع المواطنين والمساهمة مع مؤسسات الدولة لرفع عنهم كاهل أعباء الحياة، موضحا إنه يتم ذلك باستقبال المواطنين و تسليم صورة البطاقة الشخصية مدون عليها رقم الهاتف.


وأكد غنيم، أن ذلك خدمة مجانية بدون أى مصاريف مالية، حرصا منا لتوفير الحماية اللازمة لأبناء الوطن ولتحقيق الأمان للجميع ستكون أمانة الشباب وأمانة المرأة، مشير إلى أن ذلك خلال أوقات العمل من الساعة ١٠ صباحا وحتى ٤ عصرا.

َوأشار  إلى أنه تم تخصيص أرقام هاتفية  للاتصال بالأرقام التالية 01555806563،، 01091158036، أو إرسال صورة البطاقة الشخصية أيضا عبر الواتساب  للتوجيه وعدم الازدحام فى الشوارع.


وأضاف أن الفئات المستحقة لمبلغ ال 500جنيه،  وفقا لما وضحه وزير القوي العاملة هم: النجار، الحداد، الكهربائى، السباك الصحى، اللحام، النقاش، البناء، عامل وضع الطبقة العازلة، سائق معدات ميكانيكية، مبلط، عامل خرسانة، عامل حفر ابار، عامل زجاج، عامل تركيب وإصلاح وصيانة، عامل تشغيل ماكينات ومعدات، مبيض، سمكري، عامل عادى  عمال الزراعة الموسمين.

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