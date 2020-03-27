علي نهج برشلونة.. إسبانيول يقرر تخفيض الرواتب بنسبة 70%

أعلن نادي إسبانيول، تخفيض رواتب العاملين داخل المنظومة الرياضية بنسبة 70% بعد إيقاف بطولة الدورى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد النادي الإسباني في بيان رسمي: نتيجة تعليق المسابقات مؤقتا والوضع الاستثنائي التى تمر به البلاد، قرر النادي تخفيض الرواتب بنسبة 70% من جانب واحد لأسباب الاستعجال والمسؤولية تجاه الكيان.





ويعد نادي إسبانيول ثاني نادي اسباني يتخذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين بعد نادي برشلونة.





