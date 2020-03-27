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رياضة

علي نهج برشلونة.. إسبانيول يقرر تخفيض الرواتب بنسبة 70%

الجمعة 27/مارس/2020 - 04:58 م
اسبانيول
اسبانيول
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عبدالله هشام
أعلن نادي إسبانيول، تخفيض رواتب العاملين داخل المنظومة الرياضية بنسبة 70% بعد إيقاف بطولة الدورى بعد انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وأكد النادي الإسباني في بيان رسمي: نتيجة تعليق المسابقات مؤقتا والوضع الاستثنائي التى تمر به البلاد، قرر النادي تخفيض الرواتب بنسبة 70% من جانب واحد لأسباب الاستعجال والمسؤولية تجاه الكيان.

ويعد نادي إسبانيول ثاني نادي اسباني يتخذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين بعد نادي برشلونة.

جدير بالذكر ان نادي اسبانيول اعلن اصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا المستجد وجميعهم ملتزمون بالحجر الصحي.
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